Isola dei Famosi, incredibile spoiler di Tommaso Zorzi: fan senza parole

Proprio Tommaso Zorzi, però, ha fatto un incredibile spoiler in queste ore nel corso di un intervento a ‘Sorrisi Live’, sul profilo Instagram di Tv Sorrisi e Canzoni: “Sarà una edizione abbastanza lunga, finirà il 2 giugno”. Un annuncio clamoroso, che ha colto tutti di sorpresa e lasciato letteralmente a bocca aperta i tantissimi fan del reality condotto dalla bellissima Ilary Blasi e in onda con un doppio appuntamento settimanale (lunedì e giovedì) in prima serata su Canale 5.