Coronavirus, bollettino 22 marzo: 13.846 contagi e 386 decessi

L’ultimo bollettino medico sull’epidemia da Coronavirus è stato rilasciato dalla Protezione Civile e certifica la situazione in Italia

La Protezione Civile pochi minuti fa ha rilasciato il bollettino aggiornato in merito all’epidemia da Covid-19. I contagiati oggi sono stati 13.846, a fronte di 169.196 tamponi. Purtroppo si sono registrati 386 decessi, mentre i guariti sono stati 32.720. Aumenta dello 0,9% il tasso di positività (8,1%), così come i ricoveri di degenza ordinaria (+565) e le terapie intensive (+62). Sono 7.894.659 le dosi di vaccino somministrate in totale.

LEGGI ANCHE—> Covid, preoccupano i dati sui ricoveri: superata la soglia d’allerta

Coronavirus, il bollettino di oggi: gli incrementi dei casi regione per regione

LEGGI ANCHE—> Scuola, Bonetti: “Da valutare riapertura anche in zona rossa”

Lombardia: +2.105

Veneto: +981

Piemonte: +1.521

Campania: +1.313

Emilia Romagna: +2.118

Lazio: +1.407

Toscana: +1.140

Sicilia: +666

Puglia: +844

Liguria: +294

Friuli Venezia Giulia: +405

Marche: +265

Abruzzo: +190

Sardegna: +161

P.A. Bolzano: +35

Umbria: +71

Calabria: +156

P.A. Trento: +80

Basilicata: +24

Molise: +18

Valle d’Aosta: +52