Cashback, arriva il clamoroso annuncio che fa temere il peggio

L’annuncio sul cashback arriva direttamente dal Ministro dell’Innovazione tecnologica Vittorio Colao che dà una risposta netta

Sollecitato in audizione dal senatore Gianmauro Dell’Olio, il Ministro dell’Innovazione tecnologica Vittorio Colao risponde alla possibilità di bloccare il cashback. “L’effetto traino c’è già stato”, ha risposto: lo scopo di convertire la cultura degli italiani al solo utilizzo del denaro digitale è stato già raggiunto.

Non sarebbe strano, dunque, se il cashback cessasse di funzionare a partire dall’estate: “Non ho timore del fatto che se ci fermiamo a metà, la digitalizzazione può non funzionare. Abbiamo registrato un elevatissimo numero di strumenti di pagamento registrati, ormai molti italiani hanno cominciato a fare cose che prima non facevano, proprio grazie al cashback”. Tuttavia, la decisione di sospenderlo spetterà al Ministero dell’Economia: “È di loro competenza l’impatto economico che può avere”.

Cashback, sospensione in arrivo? Le valutazioni da fare

“Ad oggi, guardando i dati in nostro possesso, è già un grande successo”, così ha risposto il Ministro dell’Innovazione tecnologica Vittorio Colao. Sull’ipotesi di sospenderlo, tuttavia, non si sbilancia più di tanto e rimanda tutto al Ministero dell’Economia, affermando: “Per valutarne l’impatto va analizzato il quadro generale. Non voglio entrare nella valutazione del cashback, come ministero lo abbiamo soltanto supportato con lo sviluppo tecnologico”.

Per quanto riguarda le specificità tecniche del progetto che appunto riguardano il Ministero di riferimento di Colao, ha ammesso: “Ci sono sicuramente alcune migliorie tecniche di struttura, come alcune forme di pagamento che possono essere migliorate, incentivate, possono essere apportate modifiche alle regole e quotidianamente siamo in contatto per poterlo fare”.