Fortnite Stagione 6, tutte le novità e orario dell’evento di fine season

Ormai ci siamo, manca pochissimo alla Stagione 6 di Fortnite. Ecco quando ci sarà l’evento di fine season e le novità in arrivo

Sale l’attesa per la Stagione 6 del Capitolo 2 di Fortnite. Il battle royale di Epic Games si prepara ad una nuova rivoluzione, con tantissime novità in arrivo tra armi, skin, modifiche alla mappa e tanto altro. Poco fa, il canale YouTube ufficiale del videogioco si è aggiornato con un nuovo teaser.

Qui viene mostrato Jonesy di spalle che si allaccia la bandana mentre guarda l’isola nel caos, con tanto di Bus della Battaglia che tenta la fuga. Per prepararsi allo scontro, il protagonista indossa un guanto di Batman e alcuni accessori di Ryu, uno dei personaggi di Street Fighter. Ricordiamo che il trailer ufficiale della nuova season sarà disponibile dalle ore 9 italiane di martedì 16 marzo 2021.

Fortnite Stagione 6, tutto quello che c’è da sapere

Prima che inizi ufficialmente la Stagione 6 di Fortnite, è tempo dell’evento di fine season. Crisi Zero metterà fine alla quinta stagione, preparando tutti i giocatori ad una rivoluzione. Epic Games ha già annunciato che finirà l’attuale scenario, e ci saranno nuove sfide con un evento in game spettacolare. La data tanto attesa è quella di domani martedì 16 marzo, mentre per l’orario arriveranno sicuramente maggiori dettagli nel corso del pomeriggio.

Tra le ipotesi, c’è anche chi parla di un possibile avvio già dalla mezzanotte di oggi, ma presumibilmente il tutto slitterà a domani mattina. L’evento sarà totalmente in single player e vedrà i giocatori vestire i panni di Jonesy, che si troverà al centro di una bufera nell’isola. Al termine di tutta la scena e della missione, saranno svelate tutte le novità della nuova season. Si parla anche di una skin dedicata al giocatore del PSG Neymar.