Lolita Lobosco, anticipazioni dell’ultima puntata di domenica 14 marzo

Ultima puntata delle quattro previste su Rai Uno de Le Indagini di Lolita Lobosco: la miniserie ha ottenuto un discreto successo

La miniserie targata Rai Uno è giunta al termine: Le Indagini di Lolita Lobosco saranno in onda per l’ultima sera, domenica 14 marzo alle 21:35. “Gioco pericoloso” questo il titolo dell’ultimo episodio che vedrà il vicequestore Lobosco (Luisa Ranieri) protagonista di una rimpatriata con vecchi compagni di classe, tra cui l’amico e collega Antonio Forte (Giovanni Ludeno). Lolita non è entusiasta di partecipare alla noiosissima rimpatriata, tuttavia durante quest’ultima comincia una piacevole conversazione con un suo ex compagno di classe, Vittorio Lamuraglia, da poco rientrato dagli Stati Uniti.

LEGGI ANCHE > > > Isola dei Famosi 2021, clamorose indiscrezioni: pubblico in trepida attesa



Sarà proprio quest’ultimo a scatenare una particolare gelosia ad Antonio Forte, visti i troppi complimenti fatti alla loro ex compagna di classe. Tuttavia, il giorno dopo, Vittorio muore e sembra trattarsi di un suicidio. Con il suo savoir faire, determinazione e costanza, Lolita decide di mettersi d’impegno nelle indagini sulla morte dell’ex compagno di classe.

Lolita Lobosco, anticipazioni dell’ultima puntata: le somme finora

La miniserie di Rai Uno è riuscita a colmare l’assenza della fiction uscente Mina Settembre che ha registrato un record di ascolti la domenica sera. Soltanto domenica 7 marzo, Le Indagini di Lolita Lobosco, tratte dall’omonimo romanzo, hanno tenuto incollate davanti allo schermo 6.767.000 persone, con uno share del 28.1%.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Fabrizio Corona, nuovo colpo di scena dal carcere: ultimo aggiornamento



Visto l’enorme successo ottenuto dalla miniserie con Luisa Ranieri protagonista, c’è la possibilità di vedere una seconda stagione così come per Mina Settembre ed Il Commissario Ricciardi, già confermate.