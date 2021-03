Arrestata maestra a Cuneo: insultava e picchiava bambini

Arrestata maestra a Cuneo: scoperta choc dopo aver piazzato delle telecamere nascoste in aula.

Choc in Italia: un insegnante assunta per l’emergenza Covid-19 è stata arrestata per aver insultato e picchiato più bambini. Lo riporta l’ANSA. Si tratta di una donna di 57 anni in servizio in una scuola d’infanzia in provincia di Cuneo. Le prove sono state schiaccianti ed è stata arrestata per violenza fisica e verbale nei confronti di alunni tra i 3 e i 5 anni.

Arrestata maestra, choc a Cuneo

A lanciare l’allarme inizialmente furono gli stessi genitori dei bambini che al rientro a casa riferivano di alcune situazioni. Piazzate le telecamere nascoste, queste hanno dimostrato urla, minacce e percosse nei confronti di chiunque le desse lavoro. “Una condotta sproporzionata rispetto alla finalità educativa”, rivelano le forze dell’ordine. Ora è agli arresti domiciliare ed è stata doverosamente sospesa dall’insegnamento.