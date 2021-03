Mara Venier incontenibile e senza rivali: applausi a scena aperta

Mara Venier formidabile come sempre grazie alla sua allegria e simpatia. Incontrollabili gli ascolti registrati con lo speciale da Sanremo

Grande successo per lo speciale di “Domenica In” in diretta da Sanremo che ha visto sul palco la simpaticissima conduttrice Mara Venier. Un appuntamento annuale il suo che chiude la kermesse sanremese direttamente dal palco dell’Ariston con gli artisti che partecipano al Festival.

Nonostante lo speciale di “Domenica In” sia partito in ritardo per consentire la messa in onda della celebrazione di Papa Francesco in diretta da Erbil in Iraq, Rai 1 ha registrato ascolti da record.

Mara Venier ha visto dunque un’impennata degli ascolti per la sua trasmissione che con il 22,2% di share e quota 3.534.000 milioni di telespettatori sintonizzati. Numeri ancora più elevati nella seconda parte del programma dove la Venier ha totalizzato invece il 24,3% di share con 4.278.000 milioni di telespettatori.

Non sono mancati i colpi di scena nello speciale di “Domenica In” in diretta da Sanremo

Non sono mancati colpi di scena nello speciale di “Domenica In” indiretta da Sanremo. Rinviato l’inizio del programma per consentire la messa in onda della Santa Celebrazione di Papa Bergoglio in viaggio in Iraq, la scaletta è stata oggetto di modifiche.

Alcuni artisti non hanno potuto cantare a causa di un loro contatto con una persona positiva. A tal riguardo è intervenuta Elisabetta Sgarbi (sorella di Vittorio) produttrice degli Extraliscio, la quale ha accusato la produzione del programma di non aver fatto esibire un’ultima volta gli artisti nonostante fossero preisti in scaletta.

Nessuna scelta della conduttrice che ha dato spazio a tutti anche se in tempi più ristretti. L’inizio del programma era previsto per le 15.30 ma un ulteriore slittamento, dovuto alla Messa del Pontefice, ha dato il via a Mara Venier alle 16.30. Quest’ultima ha infatti risposto arrabbiata alle accuse della Sgarbi.