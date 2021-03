Amici 20, clamorosa assenza in occasione del serale: non ci sarà uno dei personaggi più famosi e amati del programma.

‘Amici 20‘ continua a riscuotere il solito enorme successo e ora cresce l’attesa in vista del serale, che si preannuncia come sempre scoppiettante e ricco di colpi di scena. Nella puntata odierna, però, la padrona di casa Maria De Filippi si è vista costretta ad annunciare un clamoroso forfait proprio in vista dell’appuntamento in programma tra due settimane. Non ci sarà, infatti, Giuliano Peparini, celebre coreografo, regista teatrale e ballerino romano, amato da tutti per le sue grandissime qualità artistiche e non solo. Proviamo, però, a fare ulteriore chiarezza in tal senso.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Amici 20, concorrente fa coming out: il suo racconto

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Guenda Goria rivela il suo dramma: “Ho scoperto da poco questa malattia”

Amici 20, che assenza in occasione del serale: fan delusi

Giuliano Peparini, che da anni ormai è il direttore artistico del serale di Amici, ha deciso dunque di prendersi un anno di pausa. Ecco alcune delle sue dichiarazioni odierne che hanno lasciato il pubblico senza parole: “Quando non sono carico al 100%, temo di non essere all’altezza e di non poter dare il massimo. In questo momento sto al 70% e quindi preferisco ricaricare un attimo le pile per tornare più forte di prima ed emozionare tutti”. Un’assenza che si farà sicuramente sentire visto il grandissimo talento dello stesso Peparini.