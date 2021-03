L’ultimo bollettino medico emanato dalla protezione civile mette al corrente l’intera popolazione italiana di un leggero aumento di casi nel Bel Paese.

In Italia torna a salire l’indice Rt. Nel periodo 10 – 23 febbraio l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,06, mentre adesso è in aumento rispetto alla settimana precedente e sopra uno per la prima volta in sette settimane.

“La curva segnala una ricrescita dei casi in Italia, ma la ricrescita non è solo in Italia. Nelle ultima settimane c’è un dato di crescita in Italia e anche l’incidenza sta salendo”. Questo quanto affermato alla conferenza stampa sull’analisi del monitoraggio settimanale della cabina di regia dal presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro. “Il contagio in questo momento avviene soprattutto a livello familiare. Questo è un elemento importante”.

Coronavirus, bollettino 5 marzo: 24.036 contagi e 297 morti

La curva epidemica, anche se di poco, sta iniziando a scendere. Nella giornata di ieri si erano registrate 22.865 nuove positività mentre il bollettino di oggi, venerdì 5 marzo, ci mostra che ad aver contratto il virus sono 24.036 persone. I decessi sono 297 mentre il numero di guariti è di 13.682.

• 24.036 contagiati

• 297 morti

• 13.682 guariti

+50 terapie intensive | +217 ricoveri

378.463 tamponi

Tasso di positività: 6,4% (-0,4%)

5.019.869 dosi di vaccino somministrate in totale