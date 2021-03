Amazon Fire TV, rilasciati nuovi servizi gratuiti: quali sono

Amazon, per la piattaforma Fire TV, ha rilasciato altri nuovi servizi che saranno totalmente gratuiti per gli utenti: ecco quali sono

Amazon nelle scorse ore ha annunciato che all’interno della piattaforma Amazon Fire TV verranno aggiunte diverse nuove funzionalità come Xumo, IMDb TV e l’app di notizie Amazon. Più avanti verrà aggiunta anche Plex.

I servizi elencati saranno disponibili a titolo gratuito grazie all’inserimento di pubblicità e non richiederanno un abbonamento. I contenuti, inoltre, saranno visibili anche nella scheda Live di Fire TV nelle righe On Now e nella guida ai canali universali dell’app.

Amazon Fire TV, oltre 400 canali di live streaming: la maggior parte sono gratis

Ora Amazon può fregiarsi di avere oltre 400 canali di live streaming di 20 provider diversi tra cui anche YouTube TV, Pluto TV, Sling TV, Tubi, Philo, Prime Video Channels, Prime Video Live Events ed altri. Del totale dei canali, oltre 200 sono totalmente gratis e questo permette di conquistare anche quella fetta di pubblico che non può o non vuole sostenere i costi di un abbonamento.

Amazon ha fatto sapere agli utenti che le nuove funzionalità sono già state rilasciate e se non sono ancora presenti sulla vostra piattaforma, è davvero questione di ore.

Nelle prossime settimane, come annunciato dall’azienda, arriverà in Italia una nuova interfaccia di Fire TV ma solo per chi ha Fire TV Stick di terza generazione e Fire TV Stick Lite. La nuova interfaccia sarà più veloce ed intuitiva.