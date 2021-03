Cashback verso il ridimensionamento: le possibili novità

Cashback, clamorosi aggiornamenti: il premio non verrebbe cancellato ma fortemente depotenziato. Ecco il nuovo possibile scenario.

Depotenziato, non cancellato. Almeno per ora. Sarebbe questo l’amaro il destino del cashback che tra polemiche e problematiche ha mostrato più di una falla nonostante il boom di utenza. L’intento di tracciare ogni operazione e incentivare l’uso della moneta digitale anti-evasione fiscale ha funzionato eccome, ma dall’altra parte sono sorti sempre più problemi relativi ai vari escamotage attuati dagli italiani per il super premio da 1.500 euro.

Cashback, ecco come cambierebbe

Questo, per chi non lo sapesse ancora, è garantito ai primi 100.000 iscritti che otterranno il maggior numero di transazioni entro giugno. Vi è una vera e propria classifica in tempo reale, osservabile direttamente sull’app Io ove è necessario accedervi per partecipare al programma. Così più che le 50 operazioni per i 150 euro, è stato soprattutto questo mega budget a creare il caos con esercenti e benzinai furiosi per i pochissimi euro spesi con carta, clienti che tornano fino a cinque volte nello stesso negozio e tutti i trucchetti del caso.

Ma tutto ciò starebbe per finire. Secondo quanto infatti riferisce ItaliaOggi, è attualmente in corso una riflessione a Palazzo Chigi per un drastico ridimensionamento del concorso. Questo tuttavia potrebbe partire solo dal 2022, quando sarebbe eliminato il super budget da 1.500 euro e ogni micro-operazione attualmente valida. Se poi dovesse esserci un terremoto clamoroso, non è da escludere che la soluzione estrema potrebbe essere presa in considerazione già per il secondo semestre di questo anno.