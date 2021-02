Piero Pelù è sposato dal 2019 con una famosa direttrice d’orchestra ma in pochi conoscono la sua identità.

Gianna Fratta è nata il 22 agosto 1973 a Erba, in provincia di Como. È un’affermata pianista e direttrice d’orchestra, celebre in tutto il mondo per la sua attività. Sin da bambina, da quando aveva 9 anni, sognava già di diventare direttore d’orchestra. Il suo desiderio, grazie alla dedizione e alla passione per la musica, si è avverato facendola tagliare traguardi importanti.

È stata la prima donna a dirigere i Berliner Symphoniker e la prima italiana a guidare l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma “Pupilla” del celebre Yuri Ahronovich. La musica è la sua unica ragione di vita e lei ama trasmettere questa sua passione ai più giovani. Infatti Insegna Elementi di composizione al Conservatorio Umberto Giordano di Foggia, ed è anche visiting professor alla Sungshin University di Seoul (in Corea del Sud) in cui è docente di pianoforte e Opera workshop, e in tante altre scuole del mondo

Piero Pelù, la moglie è una famosa direttrice d’orchestra: la conoscete? – FOTO

Nel 2016 Gianna conosce grazie a un amico comune il re del rock italiano, Piero Pelù. Nel luglio 2019 iniziarono a circolare voci sul loro matrimonio e a settembre dello stesso anno quei rumors hanno trovato conferma: Gianna e Piero convolarono a nozze.

Il rocker più amato d’Italia e la sua regina di cuori, uniti dalla stessa passione, hanno anche condiviso lo stesso palco esibendosi insieme per la prima volta sull’Argos Hippium (parco archeologico di Spinoto) in una versione inedita di Toro Loco dove lei lo ha accompagnato al piano.