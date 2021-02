L’ultimo bollettino medico emanato dalla protezione civile mette al corrente l’intera popolazione italiana di un leggero aumento di casi nel Bel Paese.

Il monitoraggio settimanale mostra agli italiani che l’indice di contagio, nonostante risulti essere stabile, in molte regioni è sopra l’1. Le regioni che al momento sono in zona rossa come Piemonte, Lombardia e Marche vanno verso la zona arancione. Basilicata e Molise invece da arancione in rosso.

Il Centro Europeo delle malattie intanto segnala come in un terzo dei Paesi europei ci sia un notevole incremento di ricoveri e malati in rianimazione. Il governo sta lavorando per mettere a punto il nuovo decreto ministeriale con le misure anti Covid.

Coronavirus, bollettino 26 febbraio: 20.499 contagi e 253 morti

La curva epidemica, anche se di poco, sta iniziando a scendere. Nella giornata di ieri si erano registrate 19.886 nuove positività mentre il bollettino di oggi, venerdì 26 febbraio, ci mostra che ad aver contratto il virus sono 15.479 persone. I decessi sono 348 mentre il numero di guariti è di 17.175.

• 20.499 contagiati

• 253 morti

• 11.714 guariti

+26 terapie intensive | +35 ricoveri

235.404 tamponi

Tasso di positività: 8,7% (+4,2%)

3.998.727 dosi di vaccino somministrate in totale