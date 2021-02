Calciomercato Milan, è già derby di mercato: 20 milioni per il difensore

Calciomercato Milan, è sfida con l’Inter per il talentuoso difensore. Il club chiede però 20 milioni di euro

Dopo il derby di campionato che si è concluso con la roboante vittoria dell’Inter per 3-0, il Milan è pronto a mettere in scena un’altra stracittadina, questa volta in chiave calciomercato. C’è infatti un obiettivo abbastanza chiaro per la prossima estate, nel ruolo di difensore centrale. Visto il periodo preoccupante di inflessione per Romagnoli e la condizione precaria di Simon Kjaer, la dirigenza rossonera vuole rinforzare il reparto.

Il nome è quello di Kossounou del Club Brugge, giovane difensore ivoriano classe 2001 che ha già parecchi estimatori anche all’estero. Arsenal e Wolverhampton su di lui, alle quali si aggiungono appunto il Milan e l’Inter. Secondo quanto riferisce il portale belga Voetbalbegie, però, le richieste sono già molto alte.

Calciomercato Milan, è derby per Kossounou del Brugge

20 milioni di euro: è questa la cifra che il Club Brugge vuole per lasciar partire Odilon Kossounou. Giovane difensore centrale ivoriano classe 2001, ha già all’attivo ben 29 presenze nel campionato belga. Nonostante l’età, piace a diversi top club europei. All’agguerrita concorrenza di Arsenal e Wolverhampton, infatti, si sono aggiunte le due milanesi. Se per l’Inter il discorso calciomercato è ancora complicato – visti i problemi in società – il Milan potrebbe fare uno sforzo per portare il giocatore a Milano.

Ad oggi, il valore di mercato di Kossounou è in realtà di circa 8 milioni di euro, ma è chiaro che il Club Brugge non vuole lasciarsi scappare un talento così cristallino. Ci sono margini di trattativa, con le alte pretese che potrebbero scendere in maniera significativa.