Pomeriggio Cinque, annuncio choc: “Il Covid mi ha lasciato segni indelebili”

Arriva un annuncio choc negli studi di “Pomeriggio Cinque”. Il Covid ha lasciato segni indelebili ad un volto molto noto della tv

Giovanni Ciacci, vittima del Covid-19 ha svelato importanti retroscena ai suoi fan, conseguenti alla malattia. L’amatissimo personaggio televisivo, conosciuto come lo stylist dei vip, nel salotto di “Pomeriggio Cinque” condotto da Barbara D’Urso, ha raccontato i problemi di salute scaturiti dal Covid.

Giovanni Ciacci, uno dei primi candidati a naufrago della prossima edizione dell’ “Isola dei Famosi”, il reality che partirà a breve su Canale 5 con al timone Ilary Blasi, aveva subito accettato con grande entusiasmo l’invito della bellissima conduttrice romana.

Ma nel salotto di “Pomeriggio Cinque” Ciacci ha dovuto fare un clamoroso annuncio lasciando tutti senza parole.

Ma quale sarebbe stato l’annuncio dello stylist dei vip?

Dopo la sua lunga esperienza a “Detto Fatto” su Rai Due con Caterina Balivo, lo stylist dei vip Giovanni Ciacci, ora opinionista al fianco di Barbara D’Urso, ha dato sfogo al momento particolare che sta attraversando a seguito della malattia.

In seguito alle visite mediche di routine fatte dalla produzione dell’ “Isola dei Famosi”, Ciacci ha scoperto di avere una fibrosi polmonare. “A causa del Covid che ha colpito anche me, ho una minore capacità respiratoria, una minore resistenza allo sforzo e delle bruttissime cicatrici sui polmoni“, ha dichiarato lo stylist.

Difatti, l’apprezzatissimo opinionista che attualmente collabora negli studi della D’Urso, a causa dei problemi derivanti dal Covid, non avrebbe quindi una condizione fisica idonea ai fini della partecipazione al seguitissimo programma che andrà in onda, salvo imprevisti, che in passato non sono mancati, sull’ammiraglia Mediaset a partire da venerdì 12 marzo.