Isola dei Famosi 2021, nel cast il vincitore di un talent famoso

Isola dei Famosi 2021, a due settimane dal via del reality di Canale 5 il cast dei naufragi sembra completo: arriva una bella sorpresa

A due settimane dal via, con la prima puntata che dovrebbe debuttare venerdì 12 marzo in prima serata su Canale 5, il cast dell’Isola dei Famosi 2021 sembra stato definito. In corsa, l’ultimo nome inserito tra quelli dei naufraghi è quello di un personaggio già noto al grande pubblico.

Secondo il portale Biccy infatti dall’Italia partirà anche l’affascinante Gilles Rocca, attore, regista ma soprattutto vincitore di Ballando con le Stelle 2020 lo scorso novembre. Un colpo a sorpresa che piacerà soprattutto al pubblico femminile del reality condotto quest’anno per la prima volta da Ilary Blasi.

Gilles Rocca, 38enne romano, lavora da sempre nel mondo dello spettacolo. Da una parte con la ditta di famiglia che si occupa di produzioni musicali ed è legata anche al Festival di Sanremo. Dall’altra però in proprio, come attore in diverse fiction di successo sia sulla Rai che a Mediaset, oltre che come regista.

Nel suo passato, anche se non tutti se lo ricordano, una carriera come calciatore. Prima le Giovanili con la Lazio, poi come concorrente di ‘Campioni’, il reality Mediaset sul calcio. Così aveva indossato la maglia del Cervia senza troppo successo e successivamente si è ritirato per un infortunio. Ma è stato il modo per farsi conoscere, aprendogli porte nuove nel mondo dello spettacolo.

Isola dei Famosi 2021, cosa sappiamo finora del cast: alcuni ritorni e due nomi bomba

Il nome di Gilles Rocca dovrebbe essere quindi l’ultimo nell’elenco dei concorrenti in partenza per l’Isola dei Famosi 2021. Al momento alcuni sono confermatissimi, altri solo illazioni, ma in ogni caso aspettiamo di vedere l’ex showgirl Angela Melillo, gli attori Brando Giorgi, Valentina Persia e Vera Gemma, l’ex Miss Italia Carolina Stramare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Isola dei Famosi 2021 🏝 (@isoladeifamosi.2021)

E ancora, il pugile Clemente Russo, Fariba Tehrani (mamma di Giulia Salemi), il modello Akash Kumar, Ubaldo Lanzo (ospite sempre da Chiambretti) e l’ex gieffina Daniela Martani. I due colpi da novanta però saranno l’ex calciatore Paul Gascoigne e la conduttrice Rai Elisa Isoardi.

Come ha anticipato TvBlog, L’Isola dei Famosi 2021 avrà un doppio appuntamento settimanale, come per il Grande Fratello Vip, probabilmente al lunedì e al venerdì sera. In tutto almeno 10-11 settimane compresa la finale che incornerà il nuovo vincitore.