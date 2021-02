Striscia la Notizia, Brumotti aggredito a Brescia: ha rischiato la vita – FOTO

Striscia la Notizia, Brumotti aggredito oggi a Brescia mentre filmava alcuni spacciatori: come sta adesso l’inviato speciale?

Non è la prima volta che gli succede, ma in questa occasione si è spaventato anche lui. Oggi Vittorio Brumotti e due operatori di Striscia la notizia, mentre stavano filmando una zona di spaccio in via Rizzo a Brescia, sono stati aggrediti da almeno tre presunti spacciatori.

La situazione è rapidamente degenerata, sono partiti calci, pugni e anche alcuni sputi all’indirizzo di Brumotti e dei cameraman e ad avare la peggio è stato il furgone della troupe. Ma sono state danneggiate anche le telecamere e la bici utilizzata dal campione di bike durante i suoi servizi.

Ancora una volta Brumotti era presente per documentare una zona di spaccio dopo le moltissime segnalazioni arrivate nella redazione del tg satirico. In realtà, come spiega la stampa locale, quella di via Rizzo e della zona circostante è una situazione ampiamente nota. Chi abita in quella parte di Brescia ha più volte denunciato una realtà invivibile, fatta di spacciatori che agiscono indisturbati, alla luce del sole.



Passata la grande paura, Vittorio Brumotti ha raccontato così quei momento concitati: “Davvero, è l’aggressione più violenta che io abbia mai subito. Ho temuto il peggio, ma questo non mi scoraggia ad andare avanti nella battaglia per liberare le piazze d’Italia dalla droga”. Per vedere il servizio completo, dovremo però aspettare la prossima settimana.