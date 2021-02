GF Vip, lite furiosa: vola una scarpa e parte lo sgambetto

Lite furiosa nella penultima puntata del “Grande Fratello Vip”, il seguitissimo programma condotto da Alfonso Signorini

Questa volta il caos non è stato generato dai concorrenti ancora in gara nella casa, ma da due ex gieffini presenti in studio. Stando infatti a quanto raccontato da Gabriele Parpiglia, giornalista di Chi, a scontrarsi dietro le quinte della penultima puntata, andata in onda lunedì 15 febbraio, gli ex concorrenti Giacomo Urtis e Mario Ermito.

Tra i due sarebbe già noto infatti un rapporto di odio/amore che li ha visti più volte scontrarsi anche nella casa del Grande Fratello. Questa volta però i due hanno deciso di dare spettacolo dietro le telecamere di Mediaset. La loro lite sarebbe proseguita anche dopo la diretta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Uomini e Donne, annuncio shock: “Ha una malattia particolare”

Ma cosa avrebbe scatenato questa volta la lite tra i due ex gieffini?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giacomo Urtis (@giacomourtis)

Un rapporto di odio/amore tra i due ex concorrenti del “Grande Fratello Vip” che va oltre la casa più spiata dagli italiani. Come ha raccontato il giornalista Gabriele Parpiglia, questa volta a scatenare la lite, un orologio che Giacomo avrebbe regalato ad Ermito per recuperare il loro rapporto già compromesso nella casa del Grande Fratello.

Nella penultima puntata Ermito si sarebbe presentato in studio senza l’orologio al polso, scatenando l’ira di Giacomo Urtis il quale avrebbe chiesto al compagno dove fosse il suo regalo. Non avendo ricevuto alcuna risposta al riguardo, l’ex concorrente si sarebbe sfilato una scarpa ed avrebbe provato a lanciargliela contro. Ma a bloccare il colpo, Sonia Lorenzini.

VEDI QUESTO>>> Rocco Casalino, che rivelazione: “Per questo motivo ho partecipato al GF”

Purtroppo la questione è proseguita anche dopo la puntata. Questa volta, a farsi giustizia, sarebbe stato proprio Ermito il quale, da dietro, avrebbe messo uno sgambetto a Urtis facendolo cadere a terra. Immagini che, come ha raccontato ancora il giornalista di Chi, non sono andate in onda perché avvenute dietro le quinte.

Sembrerebbe che l’orologio, oggetto della lite furiosa, sarebbe stato addirittura messo in vendita da Ermito. Sarà questo un gesto provocatorio all’ex amico o semplicemente un tentativo per sbarazzarsi del regalo probabilmente non apprezzato?