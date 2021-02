Morto Tito Arecchi, pioniere degli studi italiani di fisica del laser

E’ morto Tito Arecchi, professore ordinario di fisica superiore, divenuto celebre per gli studi sui fenomeni del caos e della complessità: aveva 87 anni

Nella giornata di ieri è morto Tito Arecchi, fisico di assoluto livello e pioniere degli studi italiani di fisica del laser dove ha raggiunto una notevole celebrità. L’uomo si è spento a seguito di un incidente domestico di alcuni giorni fa.

Chi era Tito Arecchi

Nato nel 1933 da genitori di origine calabrese, si laurea nel 1957 in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Milano. Successivamente entra come ricercatore nel Cile dove vi è rimasto fino al 1970, momento in cui è passato all’Università di Pavia come professore.

Dopo ulteriori cinque anni è chiamato alla presidenza dell’Istituto nazionale di ottica del Cnr. Ha valorizzato la struttura rendendola un centro molto importante nel campo degli studi sul laser. E’ stato anche professore ordinario di Fisica superiore a Firenze.

Per ciò che riguarda i premi, nel 1995 viene insignito del premio Max Born dell’Optical Society of America. Nel 2006 ricevere il premio “Enrico Fermi” dalla Società italiana di fisica.