Calciomercato Juventus, Pirlo verso l’addio: contattato il nuovo allenatore che potrebbe prendere presto il suo posto.

Cresce l’attesa in casa Juventus in vista della gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, in programma domani sera. Cristiano Ronaldo e compagni vogliono immediatamente invertire la rotta dopo il passo falso di Napoli nell’ultimo turno di campionato, ma la gara si preannuncia davvero complicata.

Il Porto è compagine temibile e tra le mura amiche vanta quest’anno un ruolino di marcia davvero positivo. Lo sa soprattutto il tecnico dei campioni d’Italia, Andrea Pirlo, che non può più sbagliare: un altro passo falso potrebbe costargli caro e dare il via a una vera e propria rivoluzione sulla panchina della Juve.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Valentino Rossi, l’incredibile ‘calcio’ alla donna nel paddock – VIDEO

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Luigi Sartor arrestato: coltivava piantine di marijuana in un casolare

Calciomercato Juventus, Pirlo verso l’addio: le ultimissime

E adesso dalla Spagna arriva una vera e propria bomba di mercato. Secondo quanto riferito in queste ore da “El Chiringuito”, la dirigenza di corso Galileo Ferraris avrebbe contattato nuovamente Zinedine Zidane, che appare sempre più lontano dal Real Madrid. ‘Zizou’ non avrebbe alcun problema a fare ritorno a Torino dove ha lasciato degli ottimi ricordi come calciatore, ma attenzione anche all’ipotesi Francia. La Federazione transalpina, infatti, avrebbe pensato proprio a Zidane come eventuale sostituto dell’attuale selezionatore Didier Deschamps.