Fedez, scuse e rivelazione in diretta TV: errore clamoroso

Fedez e l’ex cantante di X Factor hanno spiegato cos’è accaduto dopo la gaffe della canzone fatta ascoltare “per sbaglio” sui social.

Il Festival di Sanremo 2021 sul web ha già un vincitore. Secondo gli utenti e alcuni giornalisti a vincere la settantunesima edizione della kermesse musicale sarà il duo composto da Fedez e Francesca Michielin. La coppia sarà in gara con il brano Chiamami per nome e per loro sarà la terza collaborazione dopo Cigno Nero del 2013 e Magnifico del 2014.

Per Fedez sarà la prima volta mentre per Francesca Michielin no, in quanto ha preso parte all’evento musicale nel 2016 classificandosi al secondo posto con “Nessun grado di separazione”. La 26enne poi, con il suo brano ha anche gareggiato all’Eurovision Song Contest in seguito alla rinuncia degli Stadio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Anticipazioni GF Vip: terzo finalista e straordinario ritorno

Fedez, scuse e rivelazione in diretta TV: errore tragicomico

Come arrivano al Festival di Sanremo 2021 Fedez e Francesca Michielin? Sicuramente motivati, ma anche leggermente ancora provati da quanto accaduto sui social nelle settimane scorse. “Non mi sono arrabbiata – ha affermato in conferenza stampa la cantante -, e ritengo una cattiveria dire che è stato fatto per far parlare di noi”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Amici, notizia sensazionale: papà per la seconda volta

Anche Fedez ha preso parola e ha ribadito di aver chiesto scusa non solo alla sua collega, ma anche alla Rai e alla produzione. “Per assurdo è stata Francesca a darmi appoggio psicologico per il ‘fattaccio’, ma non è stata una mossa strategica, ma un errore tragicomico, che racconterò dopo il Festival per non peggiorare le cose. Mi sono già scusato con Francesca e poi anche con Amadeus e con la Rai per aver creato un ulteriore problema, in un momento in cui i problemi di certo non mancavano”.