Instagram aggiunge nuovi filtri e lenti: tutte le novità per San Valentino

Con l’arrivo di San Valentino, su Instagram arrivano tanti nuovi filtri e lenti dedicate alla festa degli innamorati

Domani è il 14 febbraio, la festa degli innamorati. Per San Valentino, sono tantissime le iniziative già lanciate da catene di elettronica e non solo. Anche i social network si stanno preparando a dovere per rendere la giornata dedicata alle coppie ancor più speciale. È il caso di Instagram, che già da ora ha lanciato alcune lenti e filtri dedicati proprio all’amore.

Si tratta di una grossa novità, che andrà ad interessare la giornata di San Valentino e che sarà disponibile fino al prossimo 15 febbraio. Per usufruirne, ci sono però alcuni semplici passaggi molto semplici da seguire. Ecco cosa bisogna fare per godere di tutte le nuove funzionalità a riguardo.

Instagram, tutte le novità pensate per San Valentino

San Valentino porta con sé tantissime novità, anche per i social network. Tra gli altri, Instagram ha pensato ad una serie di nuovi filtri e lenti dedicate proprio alle coppie e alla festa di domani 14 febbraio. Prima di goderne, dovete però verificare alcune cose. Innanzitutto, avrete bisogno di una connessione ad internet funzionante. Bisognerà poi avere l’ultima versione aggiornata dell’app. Per verificare se ci sono eventuali aggiornamenti, vi basterà andare sul Play Store di Google o in alternativa sull’App Store di iOS e cercare nell’apposita sezione.

Fatte le dovute verifiche, rimane solo una cosa da fare: accedere alla home page di Instagram e scorrere verso sinistra. Vi ritroverete nella sezione dedicata alle storie, con in basso tutte le nuove lenti e filtri dedicati a San Valentino. Li avevate già provati?