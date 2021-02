Zona arancione per altre quattro Regioni: ecco i nuovi colori

Con la nuova ordinanza che il ministro Speranza firmerà nelle prossime ore, quattro Regioni passano in zona arancione

Nelle prossime ore, il ministro Roberto Speranza firmerà una nuova ordinanza sulla base dei dati emersi dal monitoraggio Iss-Ministero della Salute. Toscana, Abruzzo, Liguria e la Provincia autonoma di Trento diventano arancioni, mentre la Sicilia passa in fascia gialla. Già a partire da domenica, i cambiamenti entreranno in vigore.

Non ci sono novità invece per l’Umbria e la provincia autonoma di Bolzano: entrambe rimangono in fascia arancione. Stando all’ultimo report settimanale, l’indice Rt nazionale è salito a 0,95, mentre settimana scorsa era 0,84. Sono 7 le regioni che hanno un Rt maggiore di 1, anche se nel limite inferiore compatibile con uno scenario di tipo due. Le altre Regioni o Province autonome hanno invece un Rt compatibile con uno scenario di tipo uno.

Altre quattro regioni in zona arancione da domenica: la nuova ordinanza

In virtù dei dati relativi all’ultimo monitoraggio settimanale Isa-Ministero della Salute, altre quattro regioni passeranno in zona arancione già da domenica: Toscana, Abruzzo, Liguria e la provincia di Trento. Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà la nuova ordinanza già nelle prossime ore, rendendo il tutto ufficiale. Stando al report aggiornato, solamente Sardegna e Valle D’Aosta hanno un’incidenza settimanale al di sotto dei 50 casi per 100mila abitanti, mentre la soglia 250 casi per 100mila abitanti è stata riscontrata a Bolzano, Trento e in Umbria.

Parlando invece di ricoveri e terapie intensive, diminuisce da 7 a 5 il numero di Regioni che hanno un tasso di occupazione sopra la soglia critica. Il valore nazionale è oggi a quota 24%, con il numero di persone ricoverate che è sceso a 2.143 (settimana scorsa erano 2.214).