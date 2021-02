Bonus gas, a chi spetta e come ottenerlo

Il bonus gas nel 2021 è previsto per i nuclei familiari in difficoltà economica: scopriamo a chi spetta e cosa bisogna fare per ottenerlo

Il bonus Sociale, al cui interno sono previsti incentivi per acqua, luce e gas, aiuterà le famiglie in difficoltà economica anche nel 2021. Rispetto all’anno scorso i requisiti sono rimasti invariati, ma è cambiata la procedura per ottenerlo. L’incentivo si traduce come sconto in bolletta.

Partiamo da quelli che sono i requisiti. Secondo quanto indicato sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, bisogna soddisfarne almeno uno dei seguenti:

Nucleo familiare con almeno 4 figli a carico ed un ISEE non superiore a 20.000 euro.

Nucleo familiare con percettore di Reddito o Pensione di Cittadinanza.

Nucleo familiare con ISEE non superiore a 8.265 euro.

Bonus gas, la procedura per ottenere l’incentivo

Per quel che riguarda la nuova procedura, entrata in vigore il 1° gennaio del 2021, serve la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) sul sito dell’Inps. Fino all’anno scorso bisogna far richieste al proprio Comune di residenza o ad un Caf.

Una volta presentata la DSU, l’incentivo viene riconosciuto automaticamente ed ha un valore diverso per ogni nucleo familiare. Quest’ultimo viene calcolato nel seguente modo: 125 euro per nuclei fino a 2 componenti, 148 per nuclei fino a 4 e 173 euro per nuclei oltre la soglia precedente.

L’ARERA non ha ancora fatto chiarezza su quelle che saranno le modalità di erogazione del bonus, ma ha fatto presente che verranno rispettate tutte le scadenze.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) precompilata è un documento contenente i dati dichiarati autonomamente dall’utente e dati precompilati forniti da Agenzia delle Entrate e INPS. Attraverso essa è possibile richiedere l’ISEE (clicca qui per compilare la DSU).