Whatsapp, si possono togliere gli audio ai video da inviare: come fare

C’è un modo per togliere gli audio ai video da inviare su Whatsapp: la procedura completa per farlo correttamente

Nelle ultime ore Whatsapp si starebbe arricchendo di una funzionalità molto utile per gli utenti. Si tratta della possibilità di inviare video rimuovendo l’audio dal contenuto per quel che riguarda smartphone Android ed iOS. Questo permette di censurare totalmente l’audio per questioni di privacy o altro.

Tale funzionalità era in lavorazione da diverso tempo e già lo scorso anno la sua presenza era stata vista in una delle versioni preliminari dell’app. Ora la novità è presente sulle versioni pubbliche dell’app e per averla basta aggiornare Whatsapp.

Whatsapp, la procedura di rimozione della traccia audio dal video

Per inviare un video privo di audio su Whatsapp è molto semplice. Una volta scelta la clip da inviare, tra gli strumenti ci sarà un tasto con l’immagine di un altoparlante. Cliccando su questo simbolo, apparirà la X ad indicare l’eliminazione della traccia audio.

La funzione è molto utile anche in virtù del fatto che fino ad ora il processo doveva venire esternamente all’app e richiedeva più tempo. In alternativa, il video poteva essere trasformato in GIF ma in tal caso c’è il problema riguardante il limite di secondi.