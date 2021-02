Xiaomi apre al futuro: nuovo concept di display mai visto prima

Tra le aziende più innovative a livello di telefonia, c’è Xiaomi. Presentato nuovo display mai visto prima

Il 2021 è iniziato da poco più di un mese, ma il mondo degli smartphone sta già accogliendo tantissime novità molto interessanti e a tratti rivoluzionarie. Xiaomi e Samsung hanno aperto le danze con i nuovi Mi 11 e Galaxy S21, ma la strada è ancora lungo e possiamo aspettarci tantissimi colpi a sorpresa.

A partire da Apple, che dovrà rispondere alla concorrenza con i nuovi iPhone 13, ma non solo. Xiaomi stessa sembra non volersi fermare qui, e anzi ha presentato un concept relativo ad un nuovo display innovativo e mai visto prima. Tantissime funzionalità uniche e che presto potrebbero diventare una realtà affermata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Instagram, Twitter e TikTok hanno disabilitato gli account hackerati

Xiaomi, nuovo concept di display: i dettagli

Se si parla di innovazione per il mondo degli smartphone, Xiaomi è da sempre in prima linea. Dopo aver lanciato sul mercato i nuovissimi Mi 11, ora l’azienda punta a nuovi display mai visti prima e con caratteristiche uniche. Nello specifico, l’azienda cinese ha svelato un prototipo con uno schermo curvo su tutti e quattro i lati: non più quindi solo nei due più estesi, ma anche in alto e in basso. Una curvatura di 88 gradi completa, per un effetto ottico unico.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> WhatsApp, arriva il nuovo aggiornamento: ora gli utenti sognano

Ma non è finita qui. Si tratta anche di un display completamente waterfall, in grado di resistere a forti quantità di acqua che appunto scivolano ai bordi grazie alla conformazione stessa. Ad oggi si tratta solo di un’idea, ma presto potrebbe entrare a far parte delle linee di smartphone da lanciare sul mercato.