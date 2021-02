Juventus-Roma, streaming gratis: dove vedere il big match in diretta

Manca pocho al match tra Juventus e Roma, valido per la 21esima giornata di Serie A. Andiamo a vedere dove seguire la partita in diretta e streaming gratis.

Il grande evento della 21esimo della giornata di Serie A è sicuramente la partita dell’Allianz Stadium tra Juventus e Roma. Infatti le due compagini sono divise solamente da un punto, con i bianconeri che però dovranno recuperare il match contro il Napoli. Le due squadre sognano la rincorsa allo Scudetto, dopo alcuni passi falsi che hanno condizionato il cammino in Campionato, andiamo quindi a vedere il loro periodo di forma.

Partiamo subito dai padroni di casa della Juventus, con mister Andrea Pirlo che sembrebbe finalmente aver trovato la quadra. Il nuovo tecnico bianconero ha rafforzato il centrocampo e dopo la conquista della Supercoppa Italiana sta vivendo un gran periodo di forma. Infatti in campionato ha conquistato le vittorie contro Bologna e Sampdoria. Ma il successo più importante è arrivato in Coppa Italia, con la sofferta vittoria contro l’Inter. Contro i giallorossi, Pirlo dovrà fare a meno solamente di Rodrigo Bentancur, squalificato.

Dall’altra parte troviamo la Roma, ancora ancorata al terzo posto in classifica e che non ha ancora abbandonato il sogno scudetto. Sembrebbe essere tornato il sereno tra le file dei giallorossi, dopo che mister Paulo Fonseca ha fatto tornare in gruppo Edin Dzeko. Dopo l’eliminazione in Coppa Italia, la Roma ha trovato due vittorie, di cui una più che convincente contro il Verona. Contro i bianconeri, però Fonseca oltre a Zaniolo, dovrà fare a meno di Lorenzo Pellegrini, squalificato per somma di ammonizioni.

Juventus-Roma, streaming gratis: Sky o Dazn?

E’ tutto pronto per il match della 21esima giornata di Serie A. Sul palcoscenico dell’Allianz Stadium, infatti, scenderanno in campo i padroni di casa della Juventus contro la Roma. La partita sarà offerta in esclusiva da Sky, con la pay-tv che mette a disposizione due canali: Sky Sport Serie A (al numero 202 satellite e 473 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Inoltre il match sarà disponibile anche sulle piattaforme streaming Sky Go e Now Tv.

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno seguire il match da casa, la pay-tv mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo. Per accedere basterà scaricare l’applicazione o accedere al sito, inserire le credenziali e collegarsi al canale che trasmette la partita. Inoltre l’app di SkyGo è disponibile per tutti i device mobili come: smartphone, tablet e laptop.

Inoltre anche quest anno Sky trasmette le partite di Serie A anche sulla piattaforma streaming e on-demand NowTv. La piattaforma di proprietà Sky, offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito in cui sarà possibile vedere le partite del campionato italiano. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.