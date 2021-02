La nota conduttrice si è raccontata ai microfoni di Blastingnews, dove ha parlato del suo futuro.

Barbara D’Urso oltre che ad essere una conduttrice di prim’ordine, è anche il volto più amato dagli italiani. I suoi scoop e le notizie shock, durante il programma Pomeriggio Cinque, accompagnano i pomeriggi di tantissime famiglie che per nessuna ragione al mondo cambierebbero canale.

La domenica sera inoltre, moltissimi sono coloro che preferiscono Live Non è la D’Urso alla Serie A. Insomma, ascolti alle stelle e una carriera che continuerà ad arricchirsi con ulteriori successi. Ma il suo futuro sarà ancora a Mediaset?

Barbara D’Urso svela il suo futuro: annuncio a sorpresa

Nel corso dell’intervista a blastingnews, Barbara D’Urso alla domanda quali sono i tuoi progetti per il futuro ha risposto così: “L’unica cosa che desidero è continuare a portare ascolti alla rete televisiva per cui lavoro, ossia la Mediaset. Sono inoltre orgogliosa di Live-Non è la d’Urso, un programma che si è impostato anche come trasmissione di informazione; ne sono orgogliosa”.

Parole rassicuranti nei confronti dei suoi tantissimi fan che non potrebbero fare a meno di lei. La conduttrice partenopea sembra essere molto motivata, ma non avrà tempo per dedicarsi a un altro programma: “Le mie giornate sono già abbastanza piene”.