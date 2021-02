La cantante australiana, londinese di adozione, è riuscita a coronare il suo sogno: diventare mamma all’età di 45 anni grazie alla fecondazione in vitro.

Oggi Natalie Imbruglia compie 46 anni ed è la donna più felice al mondo non perché è una donna di successo, bensì perché è riuscita a coronare il sogno di ogni donna. Nell’ottobre del 2019 è diventata mamma di Max Valentine grazie a un percorso di fecondazione assistita e oggi, che compie 46 anni, non cambierebbe la sua vita da mamma single per nulla al mondo.

L’annuncio della gravidanza venne dato da lei stessa su Instagram postando una foto con il pancione. Era luglio 2019 e Natalie disse: “Aspetto il mio primo figlio per il prossimo autunno. Tutti quelli che mi conoscono sanno che questa è una cosa che desideravo da molto tempo e sono felice che sia stato possibile realizzarla con l’aiuto della fecondazione in vitro e di un donatore”.

Natalie Imbruglia, un sogno diventato realtà: “Questo ciò che mi mancava”

Natalie Imbruglia ad aprile 2020, in un’intervista rilasciata al magazine Baby, ha espresso la sua felicità di essere diventata finalmente madre. “Sono abituata a sfidare le leggi della probabilità nella mia vita. Sono sempre riuscita a fare cose impensabili o improbabili. La maternità è davvero magica”.

“Guardandomi indietro, avevo degli amici adorabili, avevo avuto un marito, avevo una bella casa e una carriera di cui ero orgogliosa, ma mi mancava qualcosa”. Alla fine poi è Max Valentine e tutto il resto per lei non conta.