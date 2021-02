Serie A, paura in volo per una stella: aereo fuori pista – FOTO

Serie A, spavento choc per un big di Serie A: piccolo incidente aereo per lui. Ecco cosa è successo.

Spavento enorme per Dries Mertens al suo rientro in Belgio dove si curerà per il nuovo infortunio alla caviglia. Come infatti riporta la stampa nazionale, l’aereo privato su cui viaggiava l’attaccante del Napoli ha subito un piccolo incidente che lo ha visto uscire fuori pista al momento dell’atterraggio. Fortunatamente non ci sono state conseguenze né per l’atleta e né per il pilota, ma i rischi potevano essere estremamente seri.

Serie A, incidente aereo per Mertens

Grosse frayeur pour Dries Mertens: son jet privé se loupe à l’atterrissage https://t.co/Me2PG0wckK — lavenir.net (@lavenir_net) February 3, 2021

Continua, pertanto, il periodo ‘no’ del 33enne di Lovanio. Una stagione, questa, purtroppo mai iniziata davvero per lui tra un approccio non entusiasmante e l’infortunio che si è rivelato più serio del previsto. I goal non sono mancati, ma le prestazioni da trascinatore assoluto come in passato sì. E adesso, dopo la ricaduta forse per un rientro troppo accelerato, il giocatore è costretto a un nuovo stop che corrisponderà probabilmente a un mese o anche di più. Insomma, piove sul bagnato in casa Napoli.