Covid, Ordine Bologna: “Provvedimenti per medici contro il vaccino” 

Covid, annuncio dell’Ordine dei medici di Bologna. Possibili duri provvedimenti contro il personale sanitario contro il vaccino anti-coronavirus.

Potrebbero esserci duri provvedimenti in arrivo verso i medici che si opporranno al vaccino contro il Covid-19: lo comunica l’ordine dei medici di Bologna in una nota ufficiale. Si valuteranno, infatti, provvedimenti disciplinari nei confronti del personale medico che si pronuncerà negativamente contro il medicinale che al momento rappresenta l’unica via di uscita da questo incubo lungo un anno.

Covid, sanzioni in arrivo per i medici contro il vaccino?

Ecco quanto si legge dal testo ufficiale: “Non sarebbe deontologicamente corretto e né rispettoso delle vittime da Covid-19, in particolare in questo momento storico, che da parte anche solo di pochi medici provenissero voci contrarie alla vaccinazione, non sostenute da alcuna evidenza e basate solo su notizie non verificate, o peggio ancora, artatamente interpretate”.