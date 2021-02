All’interno della casa più spiata d’Italia la produzione è riuscita a evitare il peggio: una concorrente era pronta ad accendere un falò in giardino.

La casa del Grande Fratello Vip sta mettendo a dura prova lo stato psicofisico dei concorrenti che col passare dei giorni sono sempre più provati. Un po’ per la monotonia, un po’ perché preoccupati per quanto accade nel mondo reale, i gieffini a stento riescono a tenere i nervi saldi: basta poco ad accendere la miccia.

Ogni giorno i vipponi sono protagonisti di episodi e gesti esasperati che, passando ai radar dei telespettatori vengono letti come un semplice “Basta, non ne possiamo più di restare rinchiusi qua dentro”. Quanto accaduto poche ore fa però, ha scosso tantissimo il pubblico da casa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Marilyn Manson, una testimonianza lo incastra: accuse pesantissime

GF Vip, concorrenti nel panico: “Adesso brucio la casa”

Maria Teresa Ruta è amata e apprezzata dal pubblico per il suo senso materno nei confronti dei concorrenti e per il suo modo unico di agire con ratio e calma. Purtroppo anche per lei lo stress è tanto e oggi è stata protagonista di un gesto esasperato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Sanremo 2021, svelato il protocollo organizzativo: la nota ufficiale

I concorrenti erano in giardino, quando vedono la mamma di Guenda Goria intenta ad accendere un falò. Gli inquilini attoniti le chiedendo cosa abbia intenzione di fare e lei risponde: “Niente, fate finta di non vedere. Adesso brucio la casa: è una cosa personale”.

Il panico ha preso il sopravvento tra i concorrenti e solo l’intervento della regia è riuscito a bloccare la conduttrice 60enne richiamandola all’ordine. È stata invitata ad andare in confessionale e nella puntata di oggi, sicuramente Alfonso Signorini dedicherà molto spazio a questo episodio.