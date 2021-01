Uomini e Donne: morta Debora Prisco, sorella di un’ex corteggiatrice

Debora Prisco è morta in seguito ad un’incidente d’auto, alla guida c’era la sorella, un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

È Debora Prisco la giovane vittima di un incidente stradale a bordo di un’auto intorno alle ore 18. La ragazza, appena 17enne, residente ad Aiello del Sabato, nell’avellinese, è rimasta coinvolta in uno sconto mortale insieme alla sorella, Annabella, alla guida della stessa vettura.

La piccola cittadina di poco più di 4.000 abitanti sarà in lutto per tutta la giornata del funerale della piccola Debora, così come dichiarato dal sindaco Ernesto Urciuoli. Un ultimo saluto, tramite il proprio profilo Facebook, arriva dal vicesindaco Sebastiano Gaeta:

Quando ieri, poco dopo le 18, ho ricevuto la telefonata stentavo a crederci.

Debora Prisco, la sorella alla guida è Annabella di Uomini e Donne

Annabella Prisco è la sorella della piccola vittima di Aiello del Sabato, nonché la ragazza alla guida della vettura. Annabella ha fatto una piccola apparizione in TV, al dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, come corteggiatrice al Trono Over, per Riccardo. Nonostante le sue condizioni sembrano essere stabili e pare non aver riportato grossi danni irreversibili, Annabella Prisco è sotto shock dopo l’incidente e la morte della sorellina, Debora.

A dare un ultimo saluto a Debora Prisco ci pensa anche il suo Liceo Scientifico Mancini di Avellino che per oggi ha sospeso le attività didattiche e dedicato una lettera alla giovane vittima. “Non ci sono parole per esprimere il profondo dolore della nostra comunità per la perdita della carissima Debora, domani saranno sospese tutte le attività programmate per dedicarle un pensiero, una preghiera , un saluto. Forte giunga il nostro abbraccio di cordoglio alla famiglia Prisco.

Il dirigente scolastico, gli insegnanti, gli alunni e il personale tutto del Liceo Scientifico P.S. Mancini”.