Emanuela Folliero, annuncio terribile: “Preoccupata per mio figlio”

Emanuela Folliero, annuncio terribile in queste ore da parte della conduttrice, attrice, ex modella ed ex annunciatrice milanese.

Ore di apprensione per Emanuela Folliero, che si è appena vista hackerare il suo account Instagram e che adesso teme il peggio. Ad annunciarlo è la stessa conduttrice, attrice, ex modella ed ex annunciatrice milanese attraverso i propri canali Twitter: “Ciao a tutti ,SONO STATA HACKERATA. Il mio profilo Instagram è bloccato e derubato dei mie follower. Denuncia fatta alla polizia postale. Il mio account è in mano ai turchi che possono accedere comprese le foto di mio figlio, poche ma ci sono. Instagram non mi da alcuna risposta“.

Emanuela Folliero hackerata: il suo annuncio

Emanuela Folliero, dunque, è stata hackerata e adesso teme per le sue foto e per la sua privacy. Non è la prima volta che accade un episodio simile ad una persona dello spettacolo e recentemente anche Guendalina Tavassi aveva subito un attacco di questo tipo. Seguiremo con grande attenzione questa vicenda e sicuramente vi terremo aggiornati in caso di novità importanti.