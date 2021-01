Variante Covid, il Portogallo interrompe tutti i voli dal Regno Unito

Variante Covid, dura stretta del Portogallo nei confronti dei voli dal Regno Unito. Ecco quanto annunciato dal governo in questi minuti.

Covid-19, nuova stretta in Portogallo. Come ha infatti annunciato il governo lusitano, a partire da domani saranno interrotti tutti i voli da e per la Gran Bretagna in virtù della nuova variante. Le uniche eccezioni riguarderanno gli aerei di natura umanitaria che si occuperanno dei rimpatri dei vari portoghesi rimasti bloccati in Gran Bretagna e in generale dei britannici che risiedono in Portogallo.

Variante Covid, bloccati i voli dal Regno Unito al Portogallo

Per il resto invece sarà tutto bloccato: una soluzione drastica ma ritenuta necessaria per salvaguardare il Paese da una minaccia che appare sempre più seria. Il Premier Antonio Costa, del resto, aveva palesato le sue preoccupazioni già via Twitter a margine della videoconferenza dei leader dell’Unione Europea.

Potrebbe interessarti anche —-> Covid, l’Ue come l’Italia: pronta ad adottare le zone a colori

“I 27 Stati membri dell’UE hanno manifestato del corso del concilio dell’UE grande preoccupazione per l’evoluzione della pandemia, designata a causa della cosiddetta variante britannica. Soprattutto in paesi con rapporti più stretti come il Regno Unito, come il Portogallo, sono allarmati”. Il giorno dopo, pertanto, è arrivata la decisione.