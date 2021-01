Milan, tre giocatori negativi al Covid-19: l’annuncio della società

Buone notizie per il Milan: tre giocatori sono risultati negativi al Covid-19 e sono arruolabili per la sfida contro l’Atalanta

Il Milan torna a sorridere. Tra squalifiche ed infortuni, la squadra allenata da Stefano Pioli sta vivendo un periodo di piena emergenza, con i giocatori contati e tanti incontri ravvicinati. Poco fa, però, è arrivato l’annuncio ufficiale da parte della società: Rebic, Theo Hernandez e Krunic sono risultati negativi al tampone molecolare.

Buone notizie quindi per Pioli, che li avrà a disposizione già per il delicato match di sabato pomeriggio a San Siro contro l’Atalanta. Nello specifico, per Theo Hernandez si sarebbe trattato di un falso positivo, che lo ha costretto a saltare la trasferta di Cagliari dello scorso lunedì. Ecco in che modo potranno essere impiegati già a partire dalla prossima partita.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> La Fifa boccia la Superlega: chi partecipa verrà escluso da tutto

Milan, tornano Theo, Rebic e Krunic: le loro condizioni

Theo Hernandez, Rade Krunic e Ante Rebic sono risultati negativi al Covid-19 e saranno quindi già disponibili per la sfida di sabato pomeriggio contro l’Atalanta. Buone notizie per Stefano Pioli, che avrà quindi a disposizione maggiori soluzioni tra le quali scegliere. Dei tre, presumibilmente solo il terzino francese ritroverà da subito una maglia da titolare. Ante Rebic non si allena in gruppo da circa 14 giorni, mentre Krunic è al momento il quinto centrocampista dietro Kessié, Tonali, Meité e l’infortunato Bennacer.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Juventus, salta tutto: Pirlo e tifosi spiazzati

I rossoneri dovrebbero scendere in campo col solito 4-2-3-1. Donnarumma tra i pali, difesa composta da Calabria, Kjaer, Kalulu e Theo Hernandez, Kessié e Tonali in mediana dietro a Castillejo, Brahim Diaz e Leao. Davanti ovviamente Zlatan Ibrahimovic, con il neo arrivato Mario Mandzukic che si potrebbe già sedere in panchina.