Max Tortora ha una moglie bellissima di cui pochi conoscono l’identità. Scopriamo di chi si tratta.

Max Tortora, noto principalmente per aver interpretato il ruolo di Ezio Masetti nella serie “I Cesaroni”, non ama parlare della sua vita privata. Nonostante sia un attore famoso, Max ama lasciare fuori dalla luce dei riflettori tutto ciò che non riguarda le riprese di un set cinematografico.

Lo stesso vale per sua moglie, Maria Teresa Merlino, conosciuta nel mondo dello spettacolo, principalmente con il soprannome Maresa. È una donna affascinante, intelligente e una mamma impeccabile.

Max Tortora, che spettacolo la moglie: la conoscete? – FOTO

Maria Teresa Merlino sin da quando era piccola amava la recitazione e col passare degli anni, e dopo tanta gavetta, la bellissima compagna di vita di Max Tortora è riuscita a realizzare il suo sogno partecipando ad alcuni cortometraggi come Non ho l’età e La signora M. La sua bellezza è veramente unica tant’è vero che ha partecipato e vinto il concorso di bellezza Miss Over.

Da diversi anni Maria Teresa è sentimentalmente legata a Max Tortora e secondo alcune indiscrezioni, i due si sarebbero conosciuti nel 2016 sul set del film Miami Beach, una commedia di Carlo Vanzina.

