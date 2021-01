Serie A, stella del campionato ricoverata d’urgenza: le ultimissime in merito a quello che sta accadendo proprio in queste ore.

Pesantissima tegola in casa Lazio in vista dei prossimi impegni di campionato. Luis Alberto – secondo quanto riferito proprio in questi istanti dalla redazione di ‘Sky Sport’ – sarebbe stato operato d’urgenza per appendicite presso la ‘Clinica Paideia’ e salterà sicuramente le attese sfide contro Parma e Sassuolo.

Il tecnico Simone Inzaghi e i tifosi biancocelesti si augurano almeno di recuperare il 28enne originario di San José del Valle per la super sfida contro l’Atalanta di Gasperini, in programma il prossimo 31 gennaio.