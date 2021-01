Calciomercato Milan, colpo a parametro zero: contratto quinquennale

Il Milan è pronto ad anticipare la Roma sul gioiellino brasiliano che si libererà a parametro zero.

I rossoneri sono campioni d’inverno. Zlatan Ibrahimovic è inarrestabile e con l’arrivo di Mario Mandzukic il gruppo di Pioli può credere fino in fondo nella vittoria dello scudetto. Altri rinforzi arriveranno in difesa dove a causa covid e infortuni la coperta è corta.

Il difensore centrale arriverà dal Chelsea. Si tratta di Tomori, il classe 1993 che in Premier League quest’anno ha collezionato solo una presenza. Il vice Theo Hernandez invece arriva dal Barcellona. Junior Firpo è sul piede di partenza dalla scorsa sessione di mercato e l’affare potrebbe andare in porto nei prossimi giorni.

Calciomercato Milan, colpo Otavio per la trequarti: contratto quinquennale

Hakan Calhanoglu non ha ancora rinnovato il suo contratto, ma da Milanello hanno fatto sapere che l’accordo è quasi raggiunto. Purtroppo l’ex Leverkusen potrebbe anche decidere di non rinnovare e accettare offerte più corpose, perciò il Milan è pronto a non lasciarsi trovare impreparato.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, rivelate in anticipo dai colleghi di calciomercatonews.com, i rossoneri sono pronti a bruciare la concorrenza della Roma per Otavio.

Il trequartista brasiliano, in forza al Porto, ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e secondo A Bola i meneghini gli hanno già offerto un contratto quinquennale da 1,5 milioni di euro a stagione. Il giocatore attende un rilancio della Roma, ma il fascino dei rossoneri potrebbe portare il classe 1995 a non lasciarsi sfuggire l’occasione di giocarsi un posto da titolare con Calhanoglu.