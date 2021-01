Belen Rodriguez, coccole con Antonino: un dettaglio stupisce tutti – VIDEO

Belen Rodriguez, coccole con Antonino: un dettaglio stupisce tutti. Il video su Instagram ha fatto il pieno di commenti da parte dei fan

La splendida Belen Rodriguez sembra aver trovato nuovamente la felicità. L’amore va a gonfie vele dallo scorso settembre, da quando ha trovato un compagno giovane e innamorato. Antonino Spinalbese è un hair stylist molto conosciuto a Milano, diventato famoso anche grazie ai suoi clienti Vip, tra cui Paola Barale e Davide Basolo di Uomini e Donne. A 25 anni si è costruito una certa fama anche sui social, dove vanta un grosso seguito su Instagram. A quanto si apprende anche dal suo profilo personale è molto appassionato di fotografia, arte e viaggi, oltre che della forma fisica. Basta vedere qualche foto per ammirare il suo fisico scultoreo, costruito grazie a duri allenamenti a corpo libero. Nonostante sia molto più giovane di lei (circa 10 anni in meno), Belen sembra aver perso completamente la testa.

Belen Rodriguez, coccole con Antonino: la frase sussurrata all’orecchio incendia il video

Nell’ultimo video condiviso su Instagram, i due sono teneramente abbracciati a occhi chiusi. L’effetto bianco e nero conferisce alla scena un retrogusto ancor più romantico. Belen, tra un bacio appassionato e l’altro, sussurra qualcosa all’orecchio del suo bell’Antonino e lui sembra annuire con la testa. Non è chiaro cosa gli abbia confessato ma di certo qualche parola dolce e di suo gradimento. Non è una novità infatti, di come la bellissima modella argentina sia affettuosa nei confronti dei propri partner. Basta chiedere a Stefano De Martino o ad Andrea Iannone.

