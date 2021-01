Melissa Satta durante il programma Affari Tuoi lancia una frecciatina che spiazza il conduttore Carlo Conti.

Melissa Satta è stata ospite della quarta puntata di Affari tuoi – Viva gli sposi il game show condotto per l’occasione da Carlo Conti. Il popolarissimo gioco dei pacchi, che dal 2003 al 2017 è stato uno dei più seguiti, è tornato in una versione inedita dove i protagonisti sono le future coppie di sposi. A questi si aggiungono 10 vip.

Una dei vip presenti al programma di ieri è stata Melissa Satta che, dato l’amore e l’ottimismo che si respirava nell’aria, si è lasciata andare in un commento che ha spiazzato Carlo Conti.

Melissa Satta, la frecciatina spiazza Carlo Conti: grande imbarazzo

Durante la live di Affari Tuoi – Viva gli Sposi, Melissa Satta è riuscita a mettere in imbarazzo uno dei migliori conduttori italiani. Dopo aver salutato i fidanzati la showgirl si rivolge a Carlo Conti: “Grazie per avermi invitato. Mi trovo nel posto giusto al momento giusto”.

La frecciatina sarcastica è stata subito recepita da Carlo Conti che dopo un momento di imbarazzo e sorpresa rompe il ghiaccio con un sorriso. L’ex velina però poi prosegue: “Un tempo conoscevo un calciatore che ha giocato nella Fiorentina. Ma non ha portato tanta fortuna”. Carlo Conti è tifosissimo della Viola e l’accostamento di colori non è stato forse casuale. Nonostante tutto però in studio si sono lasciati andare tutti in una risata generale.