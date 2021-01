Usa, Biden sicuro: “100 milioni di vaccini nei primi 100 giorni da presidente”

Il 46esimo presidente degli Usa, Joe Biden, è pronto ad insediarsi alla Casa Bianca e promette 100 milioni di vaccini nei primi 100 giorni di presidenza.

Mancano solamente 4 giorni all’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, con il 46esimo presidente americano che fa una promessa al popolo. Infatti il numero uno americano apre il suo mandato promettendo: “Cento milioni di vaccini nei primi 100 giorni di presidenza“. Ma non solo, il democratico è convinto di poter realizzare il suo piano per uscire quanto prima dall’emergenza.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Usa, il piano di Biden contro il Covid: 1900 miliardi di aiuti economici

Ma il presidente guarda la realtà dei fatti annunciando che ci sarà un peggioramento, prima che la situazione inizi a migliorare. Così dal suo quartier generale nel Delaware, Biden presenta il suo primo piano da presidente. L’obiettivo è quello di uscire prima dalla crisi causata dal Covid-19. Quindi non ci saranno solamente aiuti economici, ma anche una vera e propria accellerazione della campagna di vaccinazioni.

Usa, Biden duro sulla campagna di vaccinazioni: “Fino ad ora un fallimento”

Con un discorso realista, Joe Biden annuncia il triste esito della campagna di vaccinazione americana fino ad oggi. Infatti il democratico l’ha definata: “Un triste fallimento“. Nel progetto di Biden, così, il Governo Federale avrà un ruolo centrale. Infatti insieme al governo si stabiliranno i finanziamenti per i centri di vaccinazione. Si andrà così a finanziare il Defense Production Act per aumentare le dosi del siero.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Usa, la lobby delle armi in bancarotta: la Procura vuole scioglierla

Sull’operato del suo predecessore, il 46esimo presidente è durissimo ed afferma: “La campagna di vaccinazione negli Stati Uniti finora è stata un triste fallimento“. Poi il prossimo presidente americano conclude con la promessa di farcela, riuscendo a dare una sterzata decisiva alla pandemia nel paese americano. Ad oggi infatti, i decessi da Covid in Usa sono saliti ad oltre 400mila unità, per questo motivo Biden invita tutti ad indossare la mascherina per cercare di contenere i contagi.