Calciomercato Inter, rivoluzione in attacco in estate: addio doloroso

Calciomercato Inter | Possibile rivoluzione in attacco per i nerazzurri in estate: addio ad uno tra Lukaku e Lautaro. I sostituti

Suning, a causa della pandemia, ha difficoltà economiche e sta lavorando per trovare soci e/o acquirenti dell’Inter. Qualora i cinesi non dovessero trovare alcun accordo, potrebbero dar vita ad una cessione illustre in estate. I due pezzi pregiati sono Lukaku e Lautaro ed entrambi valgono tra i 90 ed i 100 milioni di euro. Quasi sicuramente non partiranno entrambi, ma c’è la forte possibilità che uno dei due saluti. Il primo è nel mirino del Manchester City come sostituto di Aguero, mentre il secondo è considerato l’erede di Messi al Barcellona. Intanto, l’amministratore delegato Marotta lavora per trovare eventuali sostituti e già ne ha messi diversi sul taccuino.

Calciomercato Inter, i possibili sostituti in attacco

Tra i papabili sostituti in avanti di uno tra Lukaku e Lautaro ci sono Mateta del Mainz, Zapata dell’Atalanta e Dzeko della Roma.

Il primo ha 25 anni ed ha segnato in questa stagione 7 gol in 15 match. Su di lui ci sono anche Napoli, Udinese e club di Premier: il costo è di circa 25 milioni di euro. Duvan Zapata sarebbe la scelta più adatta in caso di addio di Lukaku avendo caratteristiche simili, ma l’Atalanta non lo lascerà andare per meno di 45 milioni di euro. Infine, Dzeko sarebbe la scelta d’esperienza in virtù dei suoi 35 anni. Il costo di questa operazione sarebbe di circa 12 milioni di euro.