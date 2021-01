La Serie A sbarca su Prime Video? C’è l’offerta da parte di Amazon

Dopo la Champions League, Amazon è intenzionata ad acquistare anche i diritti della Serie A per Prime Video

Amazon pigliatutto. Solamente qualche settimana fa, il colosso di Jeff Bezos portava a termine l’acquisizione dei diritti tv per la Champions League, che dall’anno prossimo verrà trasmessa anche su Prime Video. Ora invece, la società di Jeff Bezos punta alla Serie A ed ha già presentato una prima offerta ufficiale alla Lega.

Si infiamma quindi la cosa ai diritti, con Sky e DAZN intenzionate quantomeno a confermare quanto già possono offrire ai loro clienti. Amazon è però un concorrente ostico, che potrebbe mettere sul tavolo diversi milioni per ottenere anche il calcio italiano, così da allargare la propria offerta relativa alle dirette di eventi sportivi.

Serie A su Prime Video, i dettagli della trattativa

Entro il prossimo 26 gennaio, la Lega sarà chiamata a cedere i diritti TV della Serie A per il triennio 2021-24. L’obiettivo è quello di guadagnare circa 1,15 miliardi di euro all’anno, per oltre 3 miliardi in totale. Stando a quanto riferisce Bloomberg, Amazon potrebbe presto tentare l’affondo e alzare la posta in palio, con diversi milioni da mettere sul piatto. I pacchetti disponibili sono 3: satellitare da 500 milioni di euro, digitale da 400 milioni e internet/iptv/mobile da 250 milioni. Ci sono poi altri due pacchetti multi-piattaforma che garantiscono sette partite su dieci a 750 milioni o tre partite su dieci a 250 milioni su satellite e 150 milioni su internet.

Qualora Jeff Bezos decidesse seriamente di completare l’affare, per gli appassionati di Serie A potrebbe esserci – nel peggiore dei casi – l’obbligo di sottoscrivere ben 3 abbonamenti per seguire tutte le partite: uno a Sky, uno a DAZN e uno a Prime Video.