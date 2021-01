Dramma Sol Bamba, ha il linfoma non Hodgkin: l’annuncio del club

All’ex difensore del Palermo, attualmente in forza al Cardiff, è stato diagnosticato un cancro. Il comunicato del club che annuncia la triste scoperta.

Souleymane Bamba, difensore del Cardiff ha un tumore. Il club gallese ne ha dato il triste annuncio attraverso i suoi canali ufficiali. Il difensore ex Palermo soffre di un cancro del sistema linfatico e ha già iniziato la chemioterapia.

“Abbiamo una triste notizia per i tifosi: a Sol Bamba è stato diagnosticato un linfoma non-Hodgkin. Con l’aiuto del nostro staff medico, Sol ha subito avviato un percorso di trattamento chemioterapico”.

Ha 35 anni ed è un difensore roccioso nonché un perno del club gallese. Bamba è cresciuto nelle giovanili del PSG ed ha vestito la maglia della sua nazionale, la Costa d’Avorio, ben 45 volte partecipando anche alla Coppa del Mondo 2014 e diventando vice-campione d’Africa nel 2012.

La sua carriera è stata ricca di esperienze e infatti, dopo l’esperienza transalpina, Bamba ha vestito le maglie di Leicester e Trabzonspor, mentre nella stagione 2014-15 ha vestito la maglia del Palermo, prima di accasarsi al Leeds nella finestra di mercato invernale.

Cos’è il Linfoma non Hodgkin (LNH)

A Sol Bamba è stato diagnosticato il Linfoma non Hodgkin. Si tratta di un tumore maligno che origina dai linfociti (B e T); cellule principali del sistema immunitario che sono presenti nel sangue, nel tessuto linfatico di linfonodi, milza, timo e midollo osseo.

Le cause che possono portare allo sviluppo di questa malattia sono ancora non chiare, ma secondo gli esperti esistono alcuni fattori che sembrano aumentare il rischio di malattia. Tra i fattori esterni l’attenzione va rivolta all’esposizione ad insetticidi, benzene e radiazioni ionizzanti.

Tra i fattori clinici invece vengono indicate malattie autoimmuni o infezioni virali croniche, come l’ epatite C, o infezioni batteriche come quella da Helicobacter Pylori, che rappresenta la prima causa di linfoma primitivo dello stomaco.