Meteo, ancora maltempo: piogge, neve e freddo sulla penisola

Il meteo sulla penisola continuerà ad essere segnata dal maltempo. Sulla penisola continueranno a scendere piogge, neve e freddo in questo lunedì.

Non terminerà nemmeno questa settimana l’emergenza neve sulla penisola, con copiose nevicate che colpiranno anche in pianura a tratti su Toscana, Marche e Umbria. Per questo motivo il maltempo continuerà a condizionare il meteo sulla penisola italiana, con non solo nevicate, ma anche piogge e precipitazioni che cadranno sull’Italia. L’emergenza dovuta alle nevicate, infatti, è dovuta ad accumuli da oltre un metro sulle Dolomiti e Alpi centrali.

Se l’emergenza dovesse continuare c’è il serio rischio di valanghe sui rilievi alpini. Inoltre abbiamo visto come la neve si sia accumulata su Marche, Umbria e Toscana. Mentre invece al Sud la neve è caduta su vette più alte in Lazio, Abruzzo e Molise. Ma proprio durante questo lunedì la neve inizierà a cadere a partire dai 200 metri in Toscana, Marche ed Umbria. Andiamo quindi a vedere cosa accadrà sulle regioni italiane durante la giornata odierna.

Meteo, ancora maltempo sulla penisola: diversi fenomeni in questo lunedì

La circolazione depressionaria continuerà ad essere dinamica sulla penisola, ma soprattutto la sua circolazione non si arresterà, seppur sia pronta perdere potenza. Stavolta il vortice ciclonico colpirà soprattutto le regioni meridionali della penisola, dove miglioreranno le condizioni meteo instabili. Avremo anche un calo delle temperature su tutto il paese. Andiamo quindi a vedere cosa accadrà sui tre settori principali della penisola dal punto di vista meteo.

Sulle regioni del Nord Italia avremo una situazione meteo migliore rispetto al resto della penisola. Infatti durante questa giornata avremo condizioni di meteo stabili e su tutte le regioni troveremo un cielo sereno ed una giornata soleggiata. Qualche nuvola in più coprirà Veneto e Friuli Venezia Giulia, mentre qualche piovasco colpirà l’Emilia Romagna. Le temperature continueranno ad essere stabili, con massime dai 4 ai 7 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo tantissime schiarite sul versante tirrenico, con giornate serene su Toscana e Lazio. Mentre invece avremo fenomeni nevosi ed a bassa quota sull’Umbria, ma anche sul versante Adriatico colpendo Marche e parte di Abruzzo. Questi fenomeni, invece, andranno ad attenuarsi in serata. Le temperature sranno in lieve calo, con massime che andranno dai 4 ai 8 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una diffusa nuvolosità su tutto il settore. Durante la giornata odierna, infatti, avremo cielo nuvolosa su Campania, Basilicata e Puglia. Mentre invece le precipitazioni continueranno a colpire su Calabria e Sicilia, con qualche lieve attenuazione in serata. Le temperature massime andranno a diminuire, con massime che oscilleranno tra gli 11 ed i 16 gradi.