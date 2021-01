Diletta Leotta, annuncio bomba: “Ecco la sua nuova fiamma”

Diletta Leotta, clamoroso colpo di scena: “E’ lui la sua nuova fiamma”. L’annuncio arriva in diretta e crea il panico in rete e non solo. La notizia, in effetti, è incredibile.

Diletta Leotta e Can Yaman: clamorosa bomba quest’oggi in diretta radiofonica su Rds. A sganciarla è stata Anna Pettinelli, conduttrice radiofonica e insegnante di canto di Amici di Maria De Filippi. La donna, tra lo stupore generale, ha infatti rivelato alcuni spifferi che vorrebbero la donna più desiderata d’Italia in coppia con l’uomo più amato dalle italiane in questo momento.

Diletta Leotta e Can Yaman stanno insieme?

Secondo quanto riferito dalla speaker, i due sarebbero stato visti insieme nella Capitale in questi giorni e con tanto di baci ed effusioni assolutamente chiare. “La notizia mi giunge da una fonte certa”, ha evidenziato la Pettinelli. Sembra inoltre che la giornalista di DAZN abbia alloggiato nello stesso hotel dell’attore turco. E la conferma – volendo – giungerebbe dal profilo Instagram della sexy bionda, la quale, in effetti, ha pubblicato le immagini del maxi assembramento creatosi qualche giorno fa dalle fans dell’attore.

Cosa può significare tutto questo? Una conferma, quanto meno, che i due si conoscono e si frequentano? Il web, nel frattempo, è già esploso tra commenti di assoluto stupore. Sarebbe in effetti un colpo di scena assoluto per la giornalista siciliana ufficialmente single da quest’estate, ovvero da quando ha interrotto la relazione col pugile Daniele Scardina con cui aveva convissuto anche durante il lungo lockdown dello scorso marzo. Per Yaman, invece, di recente si era parlato di un possibile flirt con Demet Ozdemir poi smentito. Ora è stata sganciata una bomba senza precedenti. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.