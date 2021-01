Calciomercato Milan, Maldini prepara il colpo a zero: accordo vicino

Calciomercato Milan, il giocatore si avvicina a parametro zero. Su di lui ci sono anche altri due club

La sessione invernale di calciomercato è ufficialmente entrata nel vivo. I principali top club sono alla ricerca di affari low cost che possano comunque rinforzare la rosa a disposizione del proprio allenatore, tra idee originali e colpi a zero. Anche il Milan sta lavorando su più fronti, con l’obiettivo di intervenire solo in caso di occasioni.

Il ruolo che più urge di rinforzi e sul quale si sta lavorando è la difesa, con Simakan indiziato numero uno a vestire la maglia rossonero. Per il centrocampo c’è Meité del Torino, già bloccato dalla dirigenza rossonera e in chiusura. Ma c’è anche un altro giocatore che da tempo ruota in orbita Milan: Florian Thauvin.

Calciomercato Milan, si avvicina Thauvin: colpo vicino

Florian Thauvin del Marsiglia è un obiettivo del Milan. L’esterno francese andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno, ed è quindi libero sin da ora di firmare con un altro club a parametro zero. Maldini sta da tempo facendogli la corte, e gli piacerebbe portarlo in Italia dal prossimo anno. Secondo quanto riferito da le10sport, però, il club primo in Serie A non è l’unico ad aver messo gli occhi sul giocatore.

Pare infatti che anche il Napoli e il Siviglia stiano pensandoci seriamente e potrebbero avanzare la loro offerta nei prossimi giorni. La squadra allenata da Gattuso andrebbe a rinforzare un reparto offensivo falcidiato dalle assenze, mentre il Siviglia arricchirebbe una rosa che già ora è molto competitiva.