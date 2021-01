Riapertura scuole, Bonetti: “Vederle chiuse è un trauma”

Sul tema riapertura scuole è intervenuta la ministra per le Pari opportunità Elena Bonetti sul Messaggero

Uno dei temi più caldi degli ultimi tempi è quello relativo alla riapertura delle scuole. L’emergenza Covid continua a mettere dubbi sul ritorno degli studenti tra i banchi, con ancora nulla di certo e i vari governi regionali che stanno posticipando le riaperture. L’andamento del virus obbliga alla massima prudenza, e la situazione è sempre più delicata.

A tal proposito, è intervenuta sul Messaggero la ministra per le Pari opportunità Elena Bonetti. “Vederle chiuse è un trauma per gli studenti, ma anche per i genitori. Io avevo dichiarato tempo fa che se le scuole non avessero riaperto il 7 gennaio, sarebbe stato un fallimento del governo di questo Paese” le sue parole a riguardo.

Riapertura scuole, il calendario regione per regione

Per la riapertura delle scuole, sono tantissimi i dubbi e le ombre gettate dall’emergenza Covid. Domani lunedì 11 gennaio gli studenti degli istituti superiori torneranno tra i banchi, ma solo in tre regioni italiane: Toscana, Abruzzo e Valle d’Aosta. Nella Provincia autonoma di Trento si è tornati lo scorso 7 gennaio insieme ad elementari e medie, mentre tutte le altre hanno deciso di rinviare la riapertura.

Il 18 gennaio, poi, sarà la volta di Molise, Puglia, Lazio, Liguria e Piemonte. Per gli studenti di Campania, Emilia Romagna, Umbria e Lombardia bisognerà aspettare il 25 gennaio, mentre Calabria, Veneto, Sardegna, Friuli, Sicilia, Marche e Basilicata riapriranno l’1 febbraio. Sul tema se ne parlerà anche nel nuovo Dpcm, che il Governo discuterà nei prossimi giorni e che entrerà in vigore a partire dal 16 gennaio.