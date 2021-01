Questa mattina un’enorme voragine si è aperta all’interno del parcheggio dell’Ospedale del Mare di Napoli. iNews24 in diretta sul posto ha rilevato le testimonianze dei Vigili del Fuoco

Questa mattina, tra le 6:30 e le 6:45 all’interno del parcheggio dell’Ospedale del Mare si è aperta un’enorme voragine preceduta da un forte boato. 2000 metri quadrati per 20 metri di profondità, si tratta di una grossa e profonda apertura del terreno che ha inghiottito anche 3 autovetture. La struttura ospedaliera sita a Ponticelli, un comune di Napoli densamente abitato, è stata visitata anche dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, questa mattina.

LEGGI ANCHE > > > Napoli, voragine all’Ospedale del Mare: esclusa ipotesi dolosa

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, l’esplosione che ha causato il cedimento del terreno non è di origine dolosa. Il problema sembrerebbe di origine strutturale, dato da guasti alle condutture e successivamente infiltrazioni.

Napoli, in diretta dall’Ospedale del Mare dove si è aperta un’enorme voragine

Sul posto la redazione di iNews24 ha ascoltato anche i Vigili del Fuoco in merito alle possibili cause ed ai prossimi step da affrontare. La struttura ospedaliera è infatti, da qualche ora, senza elettricità ed acqua: un problema di grande caratura se si pensa che l’Ospedale del Mare ospita anche malati di Covid-19. “Attualmente stiamo svolgendo varie attività in parallelo: da una parte c’è l’esigenza di garantire l’attività all’ospedale, dall’altra verificare se ci sono persone coinvolte nel crollo”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Borghezio (Lega) a iNews24: “Trump non responsabile degli scontri, Meloni è più leghista di Salvini”

Uno dei Vigili del Fuoco impegnati nell’ispezione ha spiegato: “Abbiamo prima verificato autonomamente che all’interno della cavità non ci fosse nessuno, poi è stata fatta una seconda verifica da parte delle autorità cinofile. Adesso, in relazione alle problematiche emerse circa l’alimentazione elettrica, è in corso una verifica con il georadar per escludere qualsiasi possibile coinvolgimento di persone”.